La nuova scuderia americana affida il debutto a due veterani con 16 successi complessivi in carriera. Perez porta sponsor, Bottas torna dopo un anno da riserva Mercedes.

La Cadillac punta sull’esperienza per il suo ingresso in Formula 1. La scuderia statunitense, undicesima squadra al via del Mondiale dal 2026, ha ufficializzato la coppia di piloti che guiderà le monoposto al debutto: Sergio Perez e Valtteri Bottas.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il messicano, 35 anni, vanta sei vittorie in carriera e un secondo posto nel Mondiale 2023 alle spalle di Max Verstappen. Dopo una stagione difficile nel 2024, chiusa solo all’ottavo posto, Perez era stato licenziato dalla Red Bull nonostante un rinnovo biennale firmato pochi mesi prima. Con il suo ritorno in griglia, porterà anche il sostegno economico del magnate Carlos Slim, da sempre al suo fianco nella carriera.

Il finlandese Bottas, 36 anni, ha invece collezionato dieci successi in F1 e due secondi posti iridati con la Mercedes nel 2019 e nel 2020. Passato alla Sauber nel 2022 dopo la promozione di George Russell, non è riuscito a lasciare il segno e ha chiuso la sua ultima stagione senza punti. Negli ultimi mesi ha ricoperto il ruolo di pilota di riserva Mercedes. Al suo rientro dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia nel GP d’Australia dell’8 marzo 2026, per l’incidente con Kevin Magnussen ad Abu Dhabi nel 2024.

Cadillac, che si presenta come nuovo costruttore americano in Formula 1, affida dunque le sue speranze a due piloti esperti, capaci di garantire solidità tecnica e visibilità commerciale in una stagione che segnerà un capitolo importante per l’ingresso di nuovi protagonisti nel Circus.