Il giudice sportivo ha deciso dopo la prima giornata: lo juventino out due turni per condotta violenta, il centrocampista del Sassuolo salterà una gara.

Prime sanzioni disciplinari dopo il debutto della Serie A 2025/26. Il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica ad Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, espulso durante la sfida contro il Parma. Il giocatore bianconero, al 38’ della ripresa, ha colpito con una manata al volto il centrocampista gialloblù Lovik, con il pallone non in gioco: condotta violenta che gli costa uno stop più pesante rispetto alla consueta giornata di squalifica.

