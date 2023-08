Giornata di sorprese in casa Alfa Romeo, che a Varese ha presentato la livrea speciale per il Gran Premio d’Italia e la nuova 33 stradale tanto attesa. Monza è un evento di grande importanza per il team svizzero, in quanto una ‘quasi’ gara di casa e c’è la voglia di far bene, con l’obiettivo di conquistare qualche punto.