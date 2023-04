Formula 1 2023, novità su Sky: nasce l’app Live con tutte le on board camera e il Race Control

Il Gran Premio d’Azerbaigian 2023 segna anche una grande novità per gli abbonati di Sky Sport, che potranno iniziare a seguire il Mondiale di Formula 1 in maniera del tutto innovativa grazie alla nuova App Live. Quest’ultima permetterà infatti di seguire ogni pilota con la on board camera dedicata, per una piena funzione Race Control che consentirà anche di accedere in ogni momento all’On board Sky, la funzionalità che mostra la visuale del pilota scelto dalla regia Sky con telecronaca live, al Race Split, 4 schermate in una per seguire la gara (le immagini in diretta, l’On Board Sky, i tempi e il Race Tracker), ai risultati e alle classifiche.

In aggiunta a questo saranno disponibili highlights in tempo reale e la funzione Battle Channel, con gli on board dei primi tre in classifica. Tutte le funzioni saranno a disposizione tramite il tasto verde del telecomando Sky Q o il tasto interattività di Sky Glass.