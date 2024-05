Flavio Briatore torna in F1: ruolo di supervisore nel Team Alpine

Flavio Briatore torna in F1: per lui sarebbe pronto un ruolo da supervisore per il rilancio del team francese Alpine, al momento nel caos dopo le innumerevoli dimissioni dei principali esponenti. Con la Renault, antenata dell’Alpine, Briatore vinse 4 titoli mondiali (2 piloti e 2 costruttori) prima della sua uscita di scena dalla F1 a seguito del famoso ‘Crashgate‘ di Singapore.

L’Alpine dunque vuole guardare al passato per costruire il suo futuro, mettendo sotto contratto il manager che ha portato al successo prima la Benetton con Schumacher e poi la Renault con Alonso. Come riportato dal Corriere della Sera, che a sua volta ha rilevato il rumour dall’Inghilterra, Briatore avrà un ruolo non ben definito di supervisore, che però non prevede un costante coinvolgimento in pista, con l’obiettivo, dopo l’azzeramento dell’organigramma dirigenziale voluto nel 2023, di ricostruire la squadra in vista del cambio regolamentare del 2026.

In questa stagione l’Alpine (nome del brand sportivo Renault, scelto dal 2021 per le monoposto di F1) ha raccolto soltanto due punti. Briatore ha già sondato la disponibilità di alcuni tecnici e progettisti per cercare di riportare al successo un team che non vince un Gran Premio dal 2021 (in Ungheria, con Esteban Ocon).