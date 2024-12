Rickey Henderson, il più grande battitore d’apertura e ladro di basi nella storia della Major League Baseball, si è spento venerdì, all’età di 65 anni. La famiglia Henderson ha rilasciato delle dichiarazioni ieri sera confermando la morte del membro della Hall of Fame di baseball. “Una leggenda dentro e fuori dal campo, Rickey era un papà, un amico, un nonno, un fratello, uno zio e un’anima veramente umile. Rickey ha vissuto la sua vita con integrità e il suo amore per il baseball era fondamentale. Ora, Rickey è in pace con il Signore, e custodisce con cura i momenti straordinari e i successi che lascia dietro di sé”, le parole.

Le reazioni degli ex compagni di squadra

“È stato uno dei migliori giocatori con cui abbia mai giocato e ovviamente il miglior battitore d’apertura del baseball”, afferma l’ex compagno di squadra Dave Winfield. “È stato solo quando ho visto Rickey che ho capito cosa fosse il baseball. Rickey Henderson era un amico. Quando vedi Rickey Henderson, non mi interessa quando, il punteggio è già 1-0. Se è con te, è fantastico”, il ricordo dell’ex compagno di squadra degli Athletics Mitchell Page.

“Rickey Henderson è stato un giocatore grandioso di sempre che ha catturato la nostra attenzione come pochi altri giocatori prima o dopo di lui, trascendendo la nostra tradizionale comprensione di quanto un singolo giocatore possa essere d’élite ed emozionante nel box del battitore e sulle basi. Avversari, compagni di squadra e tifosi semplicemente non riuscivano a staccargli gli occhi di dosso.”, la nota degli Yankees.

“Rickey incarnava velocità, potenza e divertimento nel dare il tono in cima alla formazione. Quando abbiamo preso in considerazione nuove regole per il gioco negli ultimi anni, avevamo in mente l’era di Rickey Henderson. Rickey si è guadagnato il rispetto universale, l’ammirazione e lo stupore degli appassionati di sport. A nome della Major League Baseball, invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Rickey, ai suoi amici ed ex compagni di squadra, ai tifosi degli A e ai tifosi di baseball di tutto il mondo”, il commento del commissario della MLB Rob Manfred.

La carriera e il soprannome

Rickey Henderson era soprannominato Man of Steal. È ampiamente considerato il più grande battitore di apertura e ladro di basi della storia del baseball.Detiene i record MLB per basi rubate in carriera, punti, basi su ball involontarie e fuoricampo di apertura. Ha giocato 25 stagioni nella Major League Baseball (MLB) per nove squadre dal 1979 al 2003. Henderson detiene il record di basi rubate in una singola stagione (130 nel 1982) ed è l’unico giocatore nella storia dell’American League ad aver rubato 100 basi in una stagione, avendolo fatto tre volte (nel 1980, 1982 e 1983). Le sue 1.406 basi rubate in carriera sono il 50% in più rispetto al precedente record di 938 di Lou Brock.

Nel 1998, a 39 anni, con Oakland, Henderson è diventato il giocatore più anziano della storia a guidare l'American League nei furti con 66.