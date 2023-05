Ferrari, Vasseur: “Lavoriamo in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura”

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato alla vigilia del weekeend del Gp di Miami. “Siamo in un momento impegnativo, cinque gare in sei settimane sono tante. Con la squadra stiamo lavorando a lavorare in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura. Questo è un circuito anomalo che però piace molto ai nostri piloti”. Vasseur ha poi continuato: “Gli Stati Uniti sono da sempre un mercato molto importante per la Ferrari e c’è una base consistente di tifosi della Scuderia, il che rende ancora più piacevole correre qui ed è un ulteriore incentivo a spingere per colmare il divario prestazionale con i leader del campionato”.