Ferrari, Vasseur: “I test in Bahrain stanno andando bene, le sensazioni iniziali sono positive”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha espresso le sue sensazioni legate alla nuova monoposto, durante la prima giornata di test a Sakhir in Bahrain. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “È una fase preliminare, ma le sensazioni son buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto. La Ferrari è un grande team, le sensazioni sono positive e tutto è andato bene. Tutti i team di Formula 1 hanno lo stesso Dna, ma qui le motivazioni e la passione che circonda la squadra è più visibile. Quando sei un racer, però, lo sei in Italia come in altri Paesi”.