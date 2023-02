Inter, Mentana: “Chi vuole la cessione di Brozovic non ama né la squadra né il calcio”

Il giornalista di La7, Enrico Mentana, ha parlato della prestazione contro il Porto di Marcelo Brozovic, criticando chi invoca una sua cessione. Queste le sue parole a difesa del croato dell’Inter: “A tutti i tifosi dell’Inter. Se sentite ancora qualcuno che parla di cessione di Brozovic per favore compatitelo anche per me, perché non ama né l’Inter né il calcio”.