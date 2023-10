Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 5 ottobre con Sonego, Arnaldi e Napolitano

Il programma di giovedì 5 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023. Si prosegue con i match di primo turno sul cemento cinese, dove scenderanno in campo i tennisti impegnati nella parte alta del tabellone. Tra questi ci sono ben tre italiani, vale a dire Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Stefano Napolitano. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM COURT

Ore 06:30 – (Q) Sekulic vs Sonego

a seguire – Kotov vs Fils

Non prima delle 10:30 – (WC) Schwartzman vs Van Assche

a seguire – Watanuki vs (WC) Shang

SHOW COURT 3

Ore 06:30 – Shevchenko vs (Q) Tseng

a seguire – (Q) Hijikata vs Djere

a seguire – Popyrin vs Arnaldi

a seguire – Wolf vs Cachin

GRANDSTAND 2

Ore 06:30 – Borges vs Barrere

a seguire – Vukic vs Carballes Baena

a seguire – Thompson vs (Q) Atmane

a seguire – Van de Zandschulp vs O’Connell

COURT 4

Ore 06:30 – (Q) Kukushkin vs Muller

a seguire – (Q) Zhukayev vs (Q) Napolitano

a seguire – Karatsev vs Halys

a seguire – Varillas vs Ofner