Ferrari, Carlos Sainz annuncia l’addio a fine 2024: “Lunga stagione davanti a noi, darò tutto”

Nel giorno del clamoroso annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari, Carlos Sainz conferma l’addio alla Rossa al termine della stagione 2024. Il pilota spagnolo ha pubblicato un post sui suoi profili social, assicurando massimo impegno per quella che sarà la sua ultima stagione in quel di Maranello. “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024 – scrive Sainz – Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”

Il post di Sainz