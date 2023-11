Ferrari, annuncio criptico sui social: “Domani uscirà qualcosa di bello”

Bisogna essere onesti, la Ferrari non sta esattamente regalando molte soddisfazioni in pista in questo Mondiale che sta giungendo al termine. Allora capita che i fans finiscano per esaltarsi per qualche annuncio social da parte della Scuderia di Maranello. E’ quanto accaduto questa mattina, quando il profilo ufficiale ha pubblicato un paio di post che hanno fatto interrogare in migliaia su quale potesse essere il significato. In particolare, in tanti vedendo i colori della bandiera del Principato di Monaco avevano iniziato a pensare a un possibile annuncio di rinnovo contrattuale per Charles Leclerc. “Domani uscirà qualcosa di bello”, scrivono dalla Ferrari in un secondo post. Molto più probabile che possa trattarsi di merchandising in vista del GP di Las Vegas.

Something cool dropping tomorrow 👀 pic.twitter.com/UdFGiIWLHW — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 7, 2023