F1, Williams: Pat Fry nuovo direttore tecnico

Pat Fry lascerà l’Alpine per unirsi al team Williams in veste di direttore tecnico. Fry non entrerà a far parte del team inglese nell’immediato, ma dovrà aspettare il termine del periodo di gardening e lo si vedrà in azione a partire dal 1 novembre 2023. L’annuncio è arrivato poco fa, con una nota ufficiale della Williams, che sottolinea come l’ingegnere britannico “grazie a un’illustre carriera da oltre tre decenni nel mondo del motorsport, porterà la sua vasta esperienza e competenza nel nuovo ruolo, rafforzando ulteriormente la leadership tecnica del team”. Fry, infatti, prima di lavorare per il team francese, è stato per 17 anni membro della McLaren e dal 2010 al 2014 ha lavorato in Ferrari, ricoprendo vari ruoli.