F1, Verstappen sul Gp del Bahrain: “Situazione promettente, cerchiamo conferme in gara”

Il tre volte campione del mondo Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del via del weekend del Bahrain, che apre la stagione 2024 del Mondiale di Formula 1: “Chi può fermarci? Solo il tempo potrà dirlo e le piste. In generale credo sia meglio non pensarci e lavorare sui risultati gara dopo gara“. L’olandese si è poi soffermato sul caso Horner, accusato di comportamenti inappropriati verso una dipendente e in bilico: “La situazione di Horner non mi ha condizionato, penso alle mie cose ma mi auguro si chiuda presto la vicenda. Sono d’accordo con Marko, dobbiamo essere uniti. Per questo mi auguro che tutto termini presto“. Verstappen ha poi concluso: “Nei test tutto è andato secondo programmi, abbiamo fatto tanti giri, mi sono sentito molto a mio agio. La situazione è molto promettente, ma non si può mai sapere cosa accadrà durante il weekend. Non vedo l’ora di cominciare“.