F1, Verstappen: “Porteremo grande slancio in Giappone, pista divertente”

Max Verstappen, pilota Red Bull, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del GP del Giappone. “Il team sta portando grande slancio in Giappone, non vedo l’ora di correre a Suzuka, è sempre molto divertente guidare perché ha molte curve ad alta velocità. Ho anche ricordi molto belli di quella pista, della vittoria del mio secondo Campionato Piloti, e anche guardando indietro al 2014, quando ho guidato durante le FP1 per la prima volta”. Poi ha concluso: “Trascorrerò qualche giorno a Tokyo prima del fine settimana, il che dovrebbe essere divertente e mi aiuterà anche con il jet lag. Dobbiamo fare tutto bene e, naturalmente, l’obiettivo è vincere”.