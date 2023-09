Formazioni ufficiali Psg-Borussia Dortmund, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Psg-Borussia Dortmund, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il big match della serata va in scena al Parco dei Principi, dove si affrontano due squadre con grande ambizioni ma inserite in un girone molto complicato con Milan e Newcastle. Iniziare col piede giusto potrebbe dunque risultare decisivo e sia i parigini che i tedeschi tenteranno di avere la meglio. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 19 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-BORUSSIA DORTMUND

PSG: In attesa

BORUSSIA DORTMUND: In attesa