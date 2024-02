F1, Verstappen furioso: “Ricontrollate che tutto sia a posto, non è piacevole distruggere le macchine”

“Prima di iniziare a guidare nel fine settimana, ricontrollare che tutto sia solido, penso, sia un must per le prossime piste, in modo da non avere un’altra situazione in cui le auto vengono distrutte. Soprattutto con il limite di budget in vigore, non è bello quando accadono queste cose”. E’ questo il rimprovero di Max Verstappen nei confronti di Fia, Liberty Media e organizzatori del GP del Bahrain in seguito al nuovo tombino saltato, il secondo in due giorni, durante i test a Sakhir, questa volta colpito da Perez. La sessione mattutina è stata così interrotta dopo mezzora e sospesa per oltre un’ora, con rivoluzione del programma e cancellazione della pausa di metà giornata.