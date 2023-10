F1, Verstappen come Senna e Lauda: l’olandese è campione del mondo per la terza volta

Max Verstappen si laurea per la terza volta campione del mondo ed entra ulteriormente nella storia della Formula 1. Il pilota olandese mette la ciliegina sulla torta di una stagione che lo ha visto dominare incontrastato fino alla sprint race del Gran Premio del Qatar, che lo ha consacrato per la terza volta consecutiva. Grazie a questo trionfo SuperMax entra in una ristretta cerchia di pluricampioni iridati, agganciando piloti del calibro di Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jack Brabham e Jackie Stewart, tutti a quota tre. Nella prossima stagione l’obiettivo del cannibale olandese sarà quello di eguagliare Sebastian Vettel ed Alain Prost, che hanno ottenuto quattro titoli in carriera.

Verstappen è stato l’assoluto protagonista di questa stagione di Formula 1 e il confronto con il compagno di squadra Sergio Perez è stato davvero impietoso, anche perché probabilmente il messicano ha subito la dominanza del collega. Nell’arco dell’anno, inoltre, l’olandese ha fanno registrare il nuovo record di vittorie consecutive con dieci centri, che gli hanno permesso di superare Vettel. Un campionato da incorniciare, conquistato con ben cinque gare di anticipo e la sensazione che, senza i problemi avuti in Giappone, sarebbe potuto arrivare anche prima.

Se la Red Bull, come prevedibile, si confermerà a questo livello anche nella prossima stagione è probabile che Max Verstappen possa fare un copia incolla di questa gloriosa annata, andando a regnare incontrastato per la gioia di Helmut Marko e di Christian Horner. Il futuro è radioso, ma intanto per Verstappen è il momento di godersi il terzo titolo consecutivo.