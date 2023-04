F1, Vasseur sulla Ferrari: “Dobbiamo crescere, lavorare meglio come squadra”

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di motorsport.com sul difficile inizio di stagione vissuto dal Cavallino. “Comcentrarsi su Red Bull, Mercedes o Aston Martin sarebbe un errore. Dobbiamo ottenere il meglio da ciò che stiamo facendo e concentrarci solo su noi stessi. Il problema di Melbourne, secondo me, non è stato relativo al potenziale della vettura: dobbiamo lavorare meglio come squadra, solo così potremo crescere”, ha detto Vasseur.