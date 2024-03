F1, Vasseur: “Hamilton in Ferrari? Si sono allineati i pianeti. Grande opportunità anche per Leclerc”

In un’intervista rilasciata a ‘Bartoli Time‘ su Rmc Sport, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha svelato i retroscena dietro l’accordo con Lewis Hamilton, che a partire dalla prossima stagione cambierà scuderia: “Circa vent’anni fa Lewis ha guidato per me in F3 e F2. Abbiamo vinto due titoli insieme e siamo rimasti vicini negli anni. Ovviamente era impossibile vederlo alla guida della Sauber, ma poi i pianeti si sono allineati: io sono arrivato in Ferrari e lui era in scadenza di contratto con Mercedes. Credo che lavorare insieme fosse il desiderio di entrambi“. Vasseur ha poi aggiunto: “Trattative simili possono fallire da un momento all’altro, ma mi sono detto che era una ghiotta opportunità per tutto il team e di lavorarci nello stesso modo in cui sviluppiamo la monoposto. Conosco bene Lewis e so cosa si aspetta“.

Sui tempi dell’annuncio, invece: “Ho scelto un certo momento proprio affinché ci fosse un ko di massa all’ufficialità. Credo che annunciare Lewis così presto sia stato anche rispettoso nei confronti di Sainz, che si trova ora in una buona posizione per trovare un sedile il prossimo anno. Se invece l’avessi fatto più tardi per lui sarebbe stato difficile. Ovviamente non è stato piacevole comunicarlo a Carlos, ma è una persona che apprezzo molto e il suo atteggiamento mi è piaciuto“.

Diverso il discorso per quanto riguarda Charles Leclerc, entusiasta di avere al suo fianco un pilota del calibro di Lewis Hamilton: “Per me era importante coinvolgerlo, quindi è venuto a conoscenza delle discussioni molto presto. Charles è consapevole di non avere nulla di meno del suo compagno di squadra, ma allo stesso tempo sa di poter imparare molto da Lewis e dalla sua grande esperienza. Non capita tutti i giorni di avere al proprio fianco un sette volte campione del mondo: è una grande opportunità“. Infine, Vasseur ha concluso: “Hamilton è estremamente motivato ed esigente, inoltre dopo 103 vittoria ha ancora la stessa rabbia di quando era fermo a 0. Sa che con ogni probabilità questo è il suo ultimo contratto e corona un sogno che ha da bambino“.