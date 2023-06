F1, Toto Wolff: “In Austria dobbiamo sfruttare il momento positivo”

La Mercedes cerca conferme nel week end in Austria con Lewis Hamilton secondo in Spagna e terzo in Canada. “Anche se non siamo riusciti a portare entrambe le vetture alla bandiera a scacchi a Montreal, il podio è stato un risultato importante e abbiamo visto segnali incoraggianti dal nostro pacchetto aggiornato – le parole di Toto Wolff – L’Austria è un weekend sempre speciale, è la mia gara di casa e ho tanti bei ricordi. Sarà anche la seconda sprint della stagione per cui sarà interessante vedere l’impatto che avrà nel weekend, su un circuito più tradizionale”. L’obiettivo è cercare indicazioni preziose: “Punteremo a portare avanti il momento positivo generato dalle ultime due gare e continuare il nostro percorso – ha aggiunto il team principal della Mercedes – E’ una pista in cui la W14 dovrebbe funzionare meglio che in Canada, ma non daremo nulla per scontato. Come sempre, lavoreremo sodo per massimizzare le nostre prestazioni e ottenere ottimi risultati”.