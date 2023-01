F1, test Ferrari a Fiorano: 119 giri per Carlos Sainz nel day-2

Giornata di test per la Ferrari a Fiorano, dove in condizioni di bagnato è sceso in pista Carlos Sainz per preparare la nuova stagione di Formula 1. Dopo il day-1 con Robert Shwartzman, anche il pilota spagnolo si è messo al volante della SF-21 per i primi veri test del 2023, in attesa di Charles Leclerc, protagonista nel day-3 giovedì 26 gennaio. Per Sainz 119 giri in pista, prevalentemente con gomme wet: quando è passato alle slick, infatti, il madrileno è dovuto tornare indietro viste le condizioni dell’asfalto.