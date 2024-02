F1, test Bahrain: salta un tombino, c’è bandiera rossa. Sul detrito passati Hamilton e Leclerc

Bandiera rossa nella sessione mattutina della seconda giornata di test prestagionali in Bahrain in F1. L’ispezione dei commissari ha chiarito il problema: in curva 11 è infatti saltata la copertura di un tombino e successivamente sul detrito sono passati Hamilton prima e Leclerc poi. Per dimensioni non è lo stesso tipo di copertura di quella di Las Vegas, che in quel caso provocò ingenti danni alla monoposto di Carlos Sainz. Al momento i meccanici della Rossa sono al lavoro sul fondo della vettura di Leclerc. La pit lane è piuttosto trafficata in questo momento: i team ne approfittano per controllare le proprie vetture e analizzare alcuni dati. Ancor più lavoro in casa Ferrari, ma si saprà di più a breve.