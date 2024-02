F1, test Bahrain 2024: Leclerc col miglior tempo al mattino. Poi lo stop anticipato per un tombino

La sessione mattutina della seconda giornata di test prestagionali di F1 in Bahrain va in archivio con il miglior tempo di Charles Leclerc (1’31”750) e con la bandiera rossa a causa di un detrito di un tombino colpito dalla Ferrari del monegasco e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. I danni al drain cover hanno imposto la fine anticipata della sessione. Servirà un’ora per sistemare il problema e si ripartirà quindi alle 12 italiane per la seconda parte del Day-2. Da valutare il fondo della monoposto di Leclerc, che ha richiesto l’intervento dei meccanici. Non un Déjà vu di quanto accaduto a Las Vegas con Carlos Sainz, visto che la dimensione del tombino – spiegano – è decisamente inferiore, così come i danni, ma comunque è un inconveniente che tutti avrebbero decisamente evitato in una giornata che fino a quel momento aveva offerto buone indicazioni. Leclerc, come detto, chiude la sessione con il miglior tempo in 1’31”750 – a circa quattro decimi dal crono di ieri di Max Verstappen – davanti ad Oscar Piastri (McLaren) a +0.578, Logan Sargeant (Williams) a +0.828 e Sergio Perez a +1.129, con il pilota della Red Bull che ha iniziato la sessione su gomme dure e ha dovuto fare i conti con un surriscaldamento iniziale con tanto di lungo lavoro all’impianto frenante. Quinto e sesto tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes). A seguire, Guanyu Zhou (Sauber), settimo, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly. La Haas di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda chiudono la top 10.

1. Leclerc 1’31”750

2. Piastri +0.578

3. Sargeant +0.828

4. Perez +1.129

5. Alonso +1.303

6. Hamilton +1.475

7. Zhou + 1.965

8. Gasly +2.054

9. Hulkenberg +5.759

10. Tsunoda +6.324