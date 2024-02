F1 test Bahrain 2024, Horner: “La macchina sembra discreta. Mio processo in corso, non parlo”

“Le prestazioni andate secondo i piani. Simulazione e pista sembrano convergere. Difficile trarre conclusioni troppo radicali dai tempi di ieri, non sappiamo cosa stanno facendo gli altri. Abbiamo una macchina discreta, si può vedere che il team ha fatto un passo audace”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner, nella conferenza stampa durante i test di F1 in Bahrain, in cui ha parlato, si fa per dire, anche del procedimento nei suoi confronti per presunti comportamenti inappropriati: “Il processo è in corso, come sapete, ne faccio parte e non posso commentare. Tutti vorremmo che ci sia una conclusione il prima possibile”.