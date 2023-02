F1 test Bahrain 2023, bandiera rossa: problema per Russell, Leclerc deve interrompere simulazione gara

Durante il day 2 dei test di Bahrain 2023 c’è una bandiera rossa a un’ora e mezza circa dal termine: problema per George Russell e sessione sospesa. Ha perso potenza il pilota della Mercedes e ha dovuto fermare la sua vettura a bordo pista. Lunghe operazioni di rimozione, un vero peccato per Charles Leclerc tra gli altri, visto che il pilota della Ferrari si trovava nella simulazione qualifica e ha dovuto interromperla in attesa che venga ridato il via per rientrare in pista