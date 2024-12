Test post-season importante e indicativo per i dieci team di Formula 1 rimasti ad Abu Dhabi dopo l’ultimo Gran Premio della stagione di domenica. Un’opportunità per alcuni piloti di fare il loro debutto con il nuovo team o per altri di provare i pneumatici Pirelli della prossima stagione. In questo contesto, visto che Lewis Hamilton dovrà aspettare ancora un po’ prima di presentarsi in tuta Ferrari, i primi passi di Esteban Ocon alla Haas o quelli di Carlos Sainz alla Williams erano particolarmente attesi, e quindi seguiti soprattutto dai fotografi. Anche Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto hanno potuto guidare con la Kick Sauber, mentre Paul Aron, il nuovo pilota di riserva dell’Alpine, ha testato l’A524. In termini di tempi, che hanno un’importanza relativa, il più veloce è stato Charles Leclerc con la sua Ferrari, che ha girato in 1:23.557. Il monegasco ha messo in fila l’ex compagno di scuderia Sainz e George Russell. Arthur Leclerc, anche lui sulla monoposto della Rossa, ha concluso 14esimo.

Test Abu Dhabi, la top10 dei tempi