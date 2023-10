F1 Sprint GP Qatar 2023, risultati e ordine d’arrivo: Piastri vince, Verstappen è campione

I risultati e l’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio del Qatar, andata in scena sulla pista di Lusail. Piastri vince la sua prima gara, davanti a un Max Verstappen tre volte campione del mondo. Completa il podio Russell, dopo un via particolarmente positivo. In quarta posizione Norris dopo una brutta partenza e chiude la Top 5 Hamilton.

ORDINE DI ARRIVO F1 SPRINT GP QATAR 2023

O. Piastri M. Verstappen G. Russell L. Norris L. Hamilton C. Sainz C. Leclerc A. Albon P. Gasly V. Bottas Y. Tsunoda L. Stroll K. Magnussen Zhou G.

I RITIRATI:

N. Hulkenberg

E. Ocon

S. Perez

L. Sargeant

L. Lawson