F1, seconda giornata di test per la Ferrari a Fiorano: in pista Carlos Sainz

Seconda giornata di test a Fiorano per la Ferrari, che scenderà in pista con Carlos Sainz quest’oggi. Ieri invece era toccato a Robert Shwartzman, che ha concluso 77 giri con la SF21 nonostante condizoni metereologiche tutt’altro che ottimali. Un assaggio verso la nuova stagione, mentre la vettura 2023 verrà svelata il prossimo 14 febbraio prima dei test in Bahrain.