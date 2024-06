F1, Russell: “Siamo fiduciosi, dobbiamo solo continuare a spingere”

George Russell ha parlato in vista del GP d’Austria 2024 di Formula 1, commentando il momento che sta vivendo la Mercedes: “Siamo molto fiduciosi e non vediamo l’ora che arrivi il resto della stagione. Tocca a noi fare il prossimo grande passo con i nostri aggiornamenti. Sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare e speriamo di iniziare a vincere le gare – riporta Motorsport-Total.com -. Con il ritmo che abbiamo mostrato nelle ultime due settimane, per alcuni giri siamo stati davanti in entrambe le gare. Non credo che ci saremmo aspettati di farlo all’inizio della stagione“.

Russell ha poi parlato di Max Verstappen: “E’ uno dei migliori piloti di tutti i tempi, ma il pacchetto tra lui e la squadra è come quello di Lewis nell’era Mercedes. Ciò significa che tutto funziona alla perfezione e per gli altri è molto difficile contenerlo. Dobbiamo solo continuare a spingere“. In merito alla gara di Barcellona, infine: “Penso che Max avesse la macchina più veloce visto che se guardi il suo ritmo, era molto controllato nel primo stint. Anche quando Lando lo ha raggiunto, ha alzato la voce. Noi abbiamo finito non so quanti secondi dietro la vittoria, ma sappiamo che la settimana precedente, in Canada, avevamo la macchina più veloce. E non si ha l’auto più veloce ogni fine settimana“.