F1, regolamento Sprint Race 2023: ecco come funziona, cos’è e qual è il sistema dei punti

Il regolamento della Sprint Race nel Mondiale 2023 di F1: ecco come funziona, cos’è, qual è il format e il sistema dei punti aggiornato. Le gare sprint sono state introdotte nel 2021 con tre appuntamenti e ciò si è verificato anche nel 2022, ma da quest’anno sale a sei il numero delle sprint race, una vera e propria mini-gara sulla distanza dei 100 km che pertanto costituisce una variazione sostanziale del format dei weekend di gara. Al sabato, al posto delle FP3 nei canonici weekend di gara, nei GP di Azerbaigian, e dunque adesso a Baku nel weekend di fine aprile, poi in Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile, si gareggerà una seconda volta al sabato prima di scendere in pista domenica. Circa mezzora di adrenalina pura, senza pit-stop o cambio gomme obbligatori, ma con un’importantissima novità che è stata introdotta proprio in extremis, martedì 25 aprile.

Regolamento sprint race F1: le novità da Baku

Fino al 2022, al venerdì si disputavano le prove libere 1 e le qualifiche valide per la sprint, al sabato le prove libere 2 e la gara sprint che decretava a sua volta la griglia di partenza della gara canonica. Così più non è: adesso quelle del venerdì sono qualifiche valide direttamente per la gara della domenica, mentre il sabato viene totalmente scorporato: partendo dall’assunto che con il parco chiuso le FP2 del sabato erano totalmente inutili, si è deciso di disputare una sessione di mini-qualifiche al mattino, sempre con Q1, Q2 e Q3 ma con durata ridotta di 12, 10 e 8 minuti, chiamate sprint shootout, che valgono per la gara sprint del pomeriggio, il cui esito è dunque a sé stante rispetto poi alla gara domenicale. C’è un obbligo per i team: gomme medie per Q1 e Q2, gomme soft per Q3.

Sistema punti e regolamento sprint race F1

Resta invariato rispetto alla scorsa stagione il sistema dei punti: 8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e 1 all’ottavo. Per la classifica all-time delle pole position anche quest’anno, ma per motivo diverso, concorreranno le qualifiche del venerdì, quelle con format tradizionale con Q1, Q2 e Q3.