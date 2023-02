F1, quando l’incidente diventa una mostra: i resti della Haas di Grosjean verranno esposti a Madrid

A partire dal 24 marzo, la città di Madrid, più precisamente l’IFEMA MADRID’, ospiterà una mostra di Formula 1, la ‘Formula 1 Exhibition‘. Tra i cimeli che verranno esposti spicca il telaio, o quel che resta, della vettura di Romain Grosjean dopo lo spaventoso incidente in occasione del GP del Bahrain 2020. L’ex pilota della Haas si schiantò contro il muro a quasi 200 km/h al primo giro, ma riuscì a uscire dalle fiamme mettendosi in salvo.

In virtù di una collaborazione tra Haas e i produttori dell’esposizione, verranno dunque mostrati i resti della monoposto, divisa in due, per la prima volta dopo tre anni. All’interno della stanza denominata ‘Survival‘, ci sarà anche una grande installazione video con filmati inediti dell’incidente. “Ho capito solo il giorno quanto fosse violento l’impatto. Inizialmente pensavo fosse semplicemente un grosso incidente” ha raccontato Grosjean in un’intervista al team della mostra.