F1, qualifiche Gp Singapore 2023: Max Verstappen investigato per impeding

Max Verstappen investigato durante le qualifiche del Gran Premio di Singapore, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. L’olandese leader della classifica iridata si è reso protagonista di un caso di impeding, con una sosta in pit-lane nonostante il semaforo verde. Una dinamica del tutto particolare, con i commissari che si riuniranno e comunicheranno la propria decisione al termine delle qualifiche. Non è comunque da escludere che Verstappen possa perdere delle posizioni in griglia di partenza.