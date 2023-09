Verona-Bologna, Baroni: “Qualità campionato sempre più alta, dobbiamo essere solidi”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista di Verona-Bologna, posticipo del lunedì sera per la quarta giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico degli scaligeri ha parlato del match che riapre il campionato dopo la sosta: “Il campionato è sempre più qualitativo, ci sono stati tanti risultati a sorpresa ma in generale le neopromosse hanno ridotto il gap rispetto al resto della Serie A – spiega Baroni – Dobbiamo pensare al Bologna che è una squadra forte e ben allenata, dobbiamo fare una prestazione di altissimo livello. Non è una questione tattica quanto di solidità, sia difensiva che offensiva. Qualcosa che con il Sassuolo ci è mancato.”

A livello individuale, Baroni illustra alcune situazione: “Ngonge ha talento, deve imparare a essere un giocatore di squadra. Stiamo cercando di lavorare su Bonazzoli, vedremo se partirà titolare. Hien è sotto grandi pressioni, anche in nazionale non hai mai un giorno libero. Lazovic? Sicuramente sarà della partita, vedremo se dall’inizio o meno.” In ottica mercato sui nomi di Gunter, Hurstic e Kallon: “Qualche mercato è ancora aperto, chi è da noi deve avere una mente aperta. Il direttore sta valutando e gestendo alcune cose.”