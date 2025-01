Lewis Hamilton è arrivato a Maranello alcuni giorni fa, lunedì 20 gennaio. Il ‘Sir’, che ha pubblicato una foto davanti alla celebre residenza di Enzo Ferrari, ha potuto calarsi in una monoposto del Cavallino solo il 22 gennaio. Hamilton si è infatti dedicato al lavoro al simulatore durante le sue prime ore in Italia, per poi effettuare un breve test nella mattinata di mercoledì. La Sf-23 ha completato alcuni giri sulla pista di Fiorano, con i tifosi che – come da tradizione – hanno circondato il tracciato per assistere allo spettacolo. La mattina è stata riservata a Hamilton, mentre nel pomeriggio è sceso in pista Charles Leclerc.

Hamilton ha avuto la possibilità di iniziare a lavorare con Riccardo Adami, il suo nuovo ingegnere di pista. In un video, pubblicato oggi da Ferrari sui propri canali social, si può sentire il primo scambio via radio tra pilota e ingegnere: “Radio check, Lewis”, chiede Adami. “Wow è… E’ stato fantastico“, risponde Hamilton, dopo aver completato la prima tornata. Ora, la Scuderia proseguirà i preparativi per la nuova stagione, con la prossima apparizione ufficiale attesa per metà febbraio.

LE PAROLE DI HAMILTON DOPO IL SUO DEBUTTO IN FERRARI

Lewis Hamilton si è dimostrato entusiasta del nuovo inizio e nelle prime dichiarazioni non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Quindi non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto della Ferrari questa mattina è stato uno dei momenti più belli della mia vita“.

Il pilota inglese ha poi aggiunto: “Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato un’auto di Formula 1, un momento così emozionante e speciale. Oggi, quasi vent’anni dopo, ho provato di nuovo quelle stesse emozioni. Sapevo già, da osservatore esterno, quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai tifosi. Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare da essa. Sono incredibilmente grato per l’affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello in questa settimana. C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare“.

La presentazione della monoposto

Lewis Hamilton e il compagno di squadra Charles Leclerc avranno la possibilità di mettersi al volante della nuova monoposto tra circa un mese. La vettura, ad oggi conosciuta come ‘progetto 677’, verrà presentata a Londra il 18 febbraio. La F1 ha infatti organizzato un grande evento per festeggiare i 75 anni di campionato, durante il quale i dieci team sveleranno le proprie livree. Ferrari non ha però intenzione di rinunciare al tradizionale shakedown, che si svolgerà dunque il giorno successivo, il 19 febbraio. Hamilton e Leclerc percorreranno alcuni chilometri sulla pista di Fiorano, che sarà raggiunta da tifosi curiosi di vedere in azione la vettura 2025 e il pluricampione iridato.

I test ufficiali in Bahrain

Hamilton avrà la possibilità di prendere maggiore confidenza con la squadra e con la monoposto in occasione dei test ufficiali. I piloti più veloci del mondo si raduneranno in Bahrain tra il 26 e il 28 febbraio, per un’intensa tre giorni di test. Team e piloti potranno completare numerosi giri, macinando diversi chilometri, per valutare e analizzare i diversi aspetti delle monoposto. Raramente però i test riescono a mostrare il reale valore delle forze in campo. Si dovrà dunque attendere il via della stagione per comprendere gli equilibri sulla griglia. Il mondiale 2025 partirà da Melbourne, in Australia, nel weekend tra il 14 e il 16 di marzo.