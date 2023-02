F1, prima giornata test Bahrain. Leclerc: “Provato tutto in 64 giri, saremo pronti per domani”

Charles Leclerc ha parlato al termine della prima giornata di test 2023 in Bahrain, con il pilota monegasco della Ferrari che non ha brillato in questa sessione inaugurale della nuova stagione. “In 64 giri abbiamo provato un po’ di tutto, dal set-up alle gomme e all’aerodinamica – ha spiegato Leclerc – Abbiamo raccolto molti dati che ora analizzeremo per essere pronti domani, è stata una giornata intensa in cui abbiamo lavorato anche con diversi carichi di carburante.”