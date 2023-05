F1: Perez non vuole rimanere nell’ombra di Verstappen e punta al titolo

Sergio Perez ha conquistato il titolo di re dei circuiti cittadini, collezionando risultati eccezionali durante queste gare. Nonostante gli ottimi risultati però, resta all’ombra del compagno di squadra Max Verstappen, che sembra irraggiungibile. Perez ha 105 punti e si trova secondo in classifica generale, appena alle spalle di un Verstappen che ne ha 119. Durante le prime battute di campionato ha siglato quattro podi totali e un quinto posto. il Gran Premio del Bahrain lo ha visto chiudere in seconda posizione e ha conquistato la prima vittoria del 2022 tra le strade di Jeddah, Arabia Saudita.

In Australia il messicano è stato protagonista di una rimonta dal fondo che lo ha portato a chiudere quinto ed è tornato sul primo gradino durante il weekend successivo, vincendo la sua sesta gara a Baku. Nell’ultimo appuntamento, quello di Miami, ha concluso secondo, dopo un weekend complesso.

Il numero 11 però non ha intenzione di rimanere all’ombra del compagno di squadra e ribadisce quale sia il suo obiettivo al termine del GP di Miami: “Credo che la performance di Max oggi non fosse raggiungibile per me quindi devo capire il perché. Forse c’era qualcosa che potevamo fare, è un po’ un peccato ma, in generale, in un weekend così la P2 non è un brutto risultato. Rivedremo il weekend, voglio tornare forte per Imola”.