F1, penalità Sainz nel GP Australia: respinta richiesta di revisione della Ferrari

L’istanza della Ferrari circa il diritto di revisione della sanzione inflitta a Carlos Sainz durante l’ultimo GP d’Australia è stata respinta. E’ stato infatti ritenuto che non ci fossero novità significative e rilevanti a riguardo. La Ferrari aveva provato a sostenere che la telemetria dalla macchina di Sainz, con in aggiunta una testimonianza del pilota spagnolo e alcuni dei commenti post-gara fossero elementi nuovi significativi e rilevanti.

I commissari dicono di avere la telemetria, mentre la dichiarazione di Sainz in cui ha accusato il sole negli occhi e la scarsa aderenza su gomme fredde (e altri commenti dei piloti hanno confermato la scarsa aderenza) è stato ritenuto “un motivo non giustificabile per evitare una penalità per un collisione”. Uno degli altri motivi per cui i commenti di Sainz e di altri piloti, incluso Alonso, non sono stati presi in considerazione è stato che i commissari hanno preso la decisione durante la gara e hanno detto che se ritenevano che una dichiarazione sarebbe stata rilevante, avrebbero invece indagato in seguito.