F1 pagelle qualifiche GP Stati Uniti: Leclerc dà spettacolo, magistrali anche Norris e Hamilton

Charles Leclerc conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Sulla pista di Austin, il monegasco strappa la pole a Lando Norris e Lewis Hamilton, dopo la cancellazione del tempo di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull partirà sesto, dopo l’annullamento per track limits del suo ultimo tentativo, con cui aveva conquistato la cima della classifica. Bene Sainz, in quarta posizione e appena davanti a Russell, mentre delude Perez, relegato alla nona posizione. Si torna in pista domani con lo Shootout e poi la Sprint race, mentre queste posizioni saranno valide per il via del Gran Premio di domenica.

CHARLES LECLERC: 10

Pole stellare per il monegasco, che conquista la prima posizione in vista del Gran Premio di domenica. Continua il trend positivo di Leclerc, che già durante le prove libere si era dimostrato veloce.

LANDO NORRIS: 9.5

Ottima prestazione anche per Lando Norris, che porta la propria McLaren in prima fila al fianco della Ferrari numero 16. Il pilota inglese stacca di diversi decimi il compagno di squadra Piastri e porta a casa un’altra qualifica positiva.

LEWIS HAMILTON: 9+

Sir Lewis Hamilton si dimostra ancora una volta a suo agio sul circuito del COTA. Il pilota Mercedes trova la terza posizione, dopo aver sfiorato la pole position in una determinata fase della sessione qualificativa.

SAINZ: 8/9

Qualifica di alti e bassi per Sainz, che risulta avere un buon passo, ma non abbastanza veloce da raggiungere i primi tre classificati. Domenica il numero 55 scatterà dalla quarta casella.

RUSSELL: 8+

Sessione di qualifiche complessa per l’inglese numero 63, che trova la quinta posizione dopo una prima parte di qualifiche non brillante. Nell’ultimo giro però riesce a mettere insieme le cose e porta a casa una P5.

VERSTAPPEN: 8.5

Ottima qualifica di Verstappen fino all’ultimo giro, quando il tempo della pole gli viene cancellato per track limits. L’olandese scatterà dalla sesta casella questa domenica e sarà chiamato alla rimonta.

PEREZ: 7.5

Non brilla Sergio Perez, che prima rischia l’eliminazione in Q2, poi non supera la nona piazza nel Q3. Persiste il periodo di difficoltà del messicano, chiamato alla riscossa dal proprio team.