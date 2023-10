F1 GP Stati Uniti 2023, Hamilton: “Più vicini grazie agli aggiornamenti, farò di tutto per vincere”

“Ci siamo avvicinati agli altri team grazie ai nuovi aggiornamenti, darò il meglio per conquistare un buon risultato”. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, dopo le qualifiche del GP Stati Uniti, anticipate al venerdì, chiuse con il terzo tempo in vista della gara di Austin: “Adoro questo circuito e questo Paese, è una delle gare che preferisco. Per ogni pilota è complicato guidare qui perché tutti i settori sono competitivi e abbondano i dossi. Tutti in fabbrica hanno lavorato tanto, ma abbiamo fatto dei passi in avanti nei confronti degli altri team. Sicuramente darò il meglio per vincere, davanti a questo pubblico puoi solo fare bene”.