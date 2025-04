Max Verstappen conquista la pole position nel GP dell’Arabia Saudita. La pista di Jeddah è palcoscenico della sessione di qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. L’ordine di partenza, qui, ha sempre avuto una considerevole importanza sul risultato della gara domenicale. Il Q1 vede diversi piloti prendersi dei rischi, con diverse squadre che scelgono di montare gomme fresche poco prima del termine, tra cui Ferrari. La scelta della Rossa paga, anche se entrambi i piloti terminano lontano dalla cima della classifica. Al termine della frazione, gli eliminati sono Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto. Il brasiliano ha avuto un testacoda nel corso del suo ultimo giro lanciato. In Q2, Lewis Hamilton passa il taglio per appena sette millesimi. Il pilota della Ferrari, in grossa difficoltà, riesce a spuntarla su Alex Albon, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

Il Q3 si apre con un grande colpo di scena: Lando Norris termina in barriera. Il pilota esce indenne dall’incidente, ma viene esposta bandiera rossa per rimuovere in sicurezza la vettura. L’impatto di Norris rimette Max Verstappen in corsa per la pole position, con Oscar Piastri ancora favorito. L’olandese, a quattro minuti dal termine, riesce a mettersi davanti all’australiano per appena un millesimo. Il finale da cardiopalma vede un pericoloso George Russell inserirsi nella lotta per la prima posizione, ma a spuntarla è Verstappen, che con un 1:27.294 trova il nuovo record della pista. La prima fila è completata da Piastri, mentre Russell è terzo e Leclerc quarto.

LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE

Verstappen: 10

Max Verstappen trova la pole e il nuovo record della pista. La Red Bull mette a segno una strategia perfetta e il quattro volte campione del mondo riesce, ancora una volta, a massimizzare il potenziale della RB21. Il team di Milton Keynes domani cercherà di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complesso.

Piastri: 9.5

Buon risultato di Oscar Piastri, che però manca la pole position. L’australiano ottiene la seconda posizione, rimanendo alle spalle di Max Verstappen per dieci centesimi. Il numero 81, che ha dimostrato un buon passo nel long run, tenterà l’assalto domani.

Russell: 8.5

Anche George Russell può dirsi soddisfatto del proprio risultato. L’inglese, diretto inseguitore della McLaren nelle prove libere, è distante un decimo dalla vetta.

Norris: 5

Lando Norris inizia bene le sue qualifiche, ma in Q3 commette un errore e finisce contro le barriere. La pista di Jeddah non perdona la più minima sbavatura e l’inglese ne è consapevole, come prova il suo team radio dopo l’impatto. Domani, Norris dovrà cercare una rimonta non semplice.

LA GRIGLIA DI PARTENZA