F1, pagelle GP Olanda: Norris da lode, prestazione magistrale di Leclerc

Lando Norris vince il Gran Premio d’Olanda, davanti all’eroe di casa Max Verstappen e al ferrarista Charles Leclerc. Giù dal podio la seconda delle McLaren, quella di Oscar Piastri, mentre conclude in quinta posizione la SF-24 di Carlos Sainz. Di seguito, le pagelle dei protagonisti della gara:

NORRIS: 10-

Lando Norris vince il Gran Premio d’Olanda, dopo aver perso la pole position pochi metri dopo la partenza. Il pilota inglese firma però un ottimo sorpasso ai danni di Max Verstappen al giro 18, ottenendo la leadership della gara e dominando successivamente il resto della corsa. Si tratta din una vera e propria prova di forza per lui, che taglia il traguardo con oltre venti secondi di vantaggio.

VERSTAPPEN: 9+

Max Verstappen conclude la propria gara di casa in seconda posizione, dopo aver ottenuto la prima piazza nella prima metà di gara. L’olandese della red Bull massimizza il risultato con una macchina non nella miglior forma e non può far altro che accontentarsi del secondo gradino sul podio. Una domenica amara per l’attuale leader del campionato, con Red Bull preoccupata per la classifica costruttori.

LECLERC: 9.5

Quella di Charles Leclerc è una prestazione magistrale. Il monegasco della Ferrari, partito sesto, è riuscito a superare Sergio Perez in partenza, per poi avere la meglio su Oscar Piastri e su George Russell grazie ad un undercut perfettamente riuscito. Solo ieri, il numero sedici aveva ammesso apertamente che per raggiungere il podio sarebbe servito un vero e proprio miracolo.

PIASTRI: 8

Domenica non brillante per Oscar Piastri, al via terzo. Il pilota australiano della McLaren viene beffato dalla strategia di Charles Leclerc, e sul finale non riesce a sorpassare l’avversario. Il numero 81 rimane attaccato alla SF-24 del monegasco, ma nonostante le gomme più fresche, non riesce ad avere la meglio.

SAINZ: 9

Carlos Sainz firma una buona prestazione sulla pista di Zandvoort. Lo spagnolo, partito decimo, guadagna cinque posizioni e dimostra un ottimo passo durante tutta la corsa, siglando importanti sorpassi. Si tratta di un buon risultato per la Ferrari, che si riprende dopo un sabato difficile.