Le pagelle del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2024 di F1. Lando Norris vince e McLaren ottiene il Mondiale Costruttori, mentre le Ferrari compleatano il podio. Hamilton termina quarto, Russell quinto. Gara anonima di Verstappen, mentre Piastri non termina l’anno nel migliore dei modi.

NORRIS: 10

Lando Norris taglia il traguardo in testa dopo un ottimo flag-to-flag. Il numero 4 scatta dalla pole position e scappa avanti, correndo 58 giri in solitaria. Il successo dell’inglese porta McLaren a vincere il Mondiale Costruttori, nonostante le difficoltà incontrate da Oscar Piastri.

SAINZ: 9.5

Carlos Sainz conclude in seconda posizione il suo ultimo Gran Premio in rosso. Lo spagnolo firma una buona prestazione, ma non riesce mai ad impensierire Lando Norris. Il numero 55 si deve accontentare del piazzamento a podio nell’ultima gara stagionale.

LECLERC: 10

Charles Leclerc fa il miracolo, ma non basta nemmeno quello a Ferrari per vincere il Costruttori. Il monegasco parte dall’ultima casella e dopo appena un giro si trova ottavo. Leclerc inanella una serie di sorpassi, tagliando il traguardo in terza posizione.

HAMILTON: 9

Lewis Hamilton parte dalle ultime caselle della griglia e saluta Mercedes con un quarto posto. Il numero 44 firma il sorpasso sul compagno di squadra George Russell nel corso dell’ultimo giro.

RUSSELL:8

George Russell fa una buona gara, perdendo una posizione sul finale. Il numero 63, che si separa dal suo compagno di squadra dopo tre anni. E’ proprio Lewis Hamilton, al giro 58, a superarlo.

VERSTAPPEN: 7.5

Max Verstappen conclude una gara complessa. Penalizzato per dieci secondi dopo il contatto con Oscar Piastri nel corso del primo giro, il numero 1 si scaglia in radio contro la Fia. Al traguardo, è sesto.

PIASTRI: 6

Oscar Piastri taglia il traguardo decimo. L’australiano entra in contatto con Verstappen al via e finisce in fondo alla griglia. Più tardi, viene penalizzato di dieci secondi per un contatto con Colapinto. Non le migliori delle prestazioni per l’81.