F1, nuova partnership per Ferrari: accordo pluriennale con la Virtual Gaming Worlds

Ferrari ha siglato un accordo di partnership pluriennale con Virtual Gaming Worlds, azienda tecnologica globale specializzata nella creazione dei più avanzati social game online. L’accordo sarà effettivo a partire dal primo Gran Premio stagione in Bahrain dove VGW diventerà Premium Partner della Scuderia Ferrari. “Siamo lieti di annunciare l’arrivo di VGW in qualità Premium Partner. Un’azienda leader nel settore della tecnologia per il gaming, che condivide la nostra passione per l’innovazione e per il pensiero fuori dagli schemi. Non vediamo l’ora di lavorare con loro per offrire nuove attività ed esperienze ai nostri fedeli e appassionati tifosi”, ha dichiarato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari.

Laurence Escalante, fondatore, presidente e amministratore delegato di VGW ha invece affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Ferrari, uno brand globali più iconici al mondo. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di avviare una nostra nuova fase di crescita, con una Società dalla storia così ricca e di successo nel motorsport e con un marchio sinonimo di vittorie, risultati, passione e lusso. La F1 è uno sport globale di enorme richiamo che ha registrato un’incredibile crescita negli ultimi anni, in particolare negli Stati Uniti, e non esiste un brand superiore a Ferrari. Possiamo operare in settori diversi, ma condividiamo convinzioni simili in merito all’importanza della tecnologia e del lavoro di team per le performance, nonchè sull’importanza di una passione che accomuna tutti noi”.