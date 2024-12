L’ultima stagione di Formula 1 è stato un assoluto successo: i numeri parlano chiaro. Il 2024 è da incorniciare!

L’ultima stagione di Formula 1, come da aspettative, ha regalato una sequenza infinita di emozioni. Un’annata che ha visto la McLaren dare spettacolo con Norris e Piastri, tanto da prendersi di diritto il titolo costruttori con 666 punti collezionati, con Ferrari e Red Bull alle spalle. I due, però, hanno dovuto inchinarsi a quello che è l’attuale re della Formula 1, Max Verstappen. Si è dovuto accontentare di un terzo posto, invece, Charles Leclerc. Quinta l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Una stagione agrodolce per la Rossa che proverà a rilanciare le proprie ambizioni ad anno nuovo, puntando tutto sull’inedita coppia Leclerc-Hamilton.

Max Verstappen, che continua a confermarsi di un’altra categoria alla guida della Red Bull, ha piazzato in bacheca il suo quarto mondiale, ottenuto consecutivamente (2021, 2022, 2023, 2024). La Formula 1 nell’ultima stagione ha polverizzato ogni tipo di record, facendo entrare il 2024 tra le migliori annate della lega. Le 24 gare andate in scena quest’anno hanno fatto registrare un aumento significativo del pubblico in tutto il mondo e a dirlo sono delle statistiche clamorose, fornite da Sky Sport.

Numeri da record: che stagione per la Formula 1!

La maggior parte dei Gran Premi ha collezionato la partecipazione di più di 300.000 fan, ottenendo un record stagionale di 6,5 milioni di tifosi al seguito degli eventi di Formula 1. Sono stati 17 i sold-out, con 10 nuovi record di partecipazione a un GP. In particolare, quattro i weekend gara che sono andati oltre i 400.000 partecipanti (Australia 452.000, Gran Bretagna 480.000, USA circa 430.000 e Messico 404.000). Undici se si contano i weekend con oltre 300.000 tifosi (inclusi Canada, Austria, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Monza e Las Vegas).

Anche i social hanno fatto la loro parte, avendo una crescita esponenziale. I follower sui media dalla Formula 1 hanno raggiunto complessivamente quota 96 milioni, registrando un +36% anno su anno e un aumento rispetto ai 18,7 milioni del 2018 (YouTube +16%, TikTok +23%, Instagram +25%, Facebook +7%, X +9%). Non è tutto, a meno di un anno dal lancio, il canale whatsapp della Formula 1 vanta oltre 7 milioni di iscritti (utenti unici dell’app F1 +52%).

Numeri strabilianti anche per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Nell’ultima stagione della Formula 1, il Gran Premio di Miami è stata la gara più seguita della storia degli Stati Uniti (3,1 milioni). Anche la Cina ha risposto alla grande, con ben 14,8 gli spettatori (aumento del +50% rispetto all’ultima edizione nel 2019). Stesso discorso per Canada e Gran Bretagna. Il primo Gran Premio, il più seguito di sempre in Canada, ha registrato 17,4 milioni di spettatori. Mentre la seconda gara, la più vista della storia della Gran Bretagna, ha raggiunto un ascolto di 22,4 milioni.

Format Sprint: che successo!

È stato un successo pure il format Sprint e lo attesta l’audience televisiva, in media superiore del 10% rispetto ai fine settimana senza Sprint, con le sessioni in questione che attirano costantemente più spettatori rispetto alle prove libere. Anche la Sprint ha avuto un approccio positivo nei fan, con un aumento delle presenze del venerdì fino al +30%. Il 75% degli amanti della Formula 1 gradisce e come la presenza il suddetto format nel calendario stagionale. Inoltre, l’80% ha palesato un forte gradimento per il nuovo format.

La fanbase continua a crescere: numeri da capogiro

Anche la fanbase globale ha avuto una grande impennata nei numeri. La Formula 1 può fregiarsi di avere al suo seguito la bellezza di 750 milioni di tifosi, numero che la incorona come serie sportiva annuale più popolare al mondo. Il 42% ha meno di 35 anni, mentre il 41% è di sesso femminile rispetto al 37% del 2018. Inoltre, le donne tra i 16 e i 24 anni rappresentano la fascia d’età più in crescita.

La Formula 1 pensa al futuro: i GP che hanno rinnovato

Alla serie di numeri mozzafiato, vanno aggiunti anche i nuovi accordi e i rinnovi che la Formula 1 si è garantita per le prossime stagioni. Il GP d’Olanda ha prolungato fino al 2026, mentre il GP del Giappone ha rinnovato per altri cinque anni, garantendosi la partecipazione ai calendari di F1 fino al 2029. Anche la Cina ha trovato una nuova intesa, estendendo i propri rapporti con la federazione fino al 2030. Ha rinnovato per un anno in più, invece, l’Italia (2031), così come il GP di Monaco. Non è tutto, perché la Formula 1 continuerà ad andare di scena anche a Silverstone. Le parti hanno raggiunto la stretta di mano sulla base di un accordo per i prossimi 10 anni. Inoltre, dal 2026, anche il GP di Madrid entrerà a far parte della famiglia Formula 1, prendendosi un posto in prima linea nel calendario.