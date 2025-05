Il Real Madrid ha ufficializzato l’addio a Carlo Ancelotti, che al termine della stagione diventerà il nuovo Ct del Brasile. Domani il saluto di tutto il popolo del Bernabeu.

Il Real Madrid ha ufficializzato con una nota l’addio a Carlo Ancelotti, prossimo Ct del Brasile. “Il nostro club desidera esprimere la sua gratitudine e il suo apprezzamento ad un uomo che è una vera leggenda sia del Real Madrid che del calcio mondiale”.

Il tecnico emiliano “ha guidato la squadra in uno dei periodi di maggior successo nei nostri 123 anni di storia, vincendo più trofei di qualsiasi altro allenatore con i colori del nostro club: 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 titoli della Liga, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe di Spagna, per un totale di 15 titoli nelle sue sei stagioni”.

Le parole di Florentino Pérez

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha sottolineato come “Carlo Ancelotti farà per sempre parte della grande famiglia madridista. Siamo incredibilmente onorati di aver avuto la possibilità di contare su un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere così tanti successi, ma che ha anche incarnato i valori del nostro club in modo così esemplare”. Infine il Real “augura a lui e a tutta la sua famiglia la migliore fortuna in questo nuovo capitolo della propria vita”.

Domani, tutto il Santiago Bernabéu renderà omaggio ad Ancelotti, in occasione della sua ultima panchina da allenatore del Real Madrid, la numero 353.