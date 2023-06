Pescara, Dazn presenta il documentario ‘Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno’

È diventata un documentario l’esperienza di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara. Disponibile sull’app Dazn e dal titolo ‘Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno‘, racconta l’avventura del tecnico boemo alla guida del club abruzzese, che ha sfiorato la promozione in Serie C, arrendendosi solo al Foggia nella semifinale playoff. Il documentario permette agli spettatori di ammirare da vicino gli allenamenti e i metodi di Zeman, ripercorrendo il suo lungo rapporto con il Pescara.

Per Zdenek si è trattata infatti della terza parentesi al Pescara: la prima, oltre dieci anni fa, culminò con una prestigiosa promozione in Serie A con giocatori del calibro di Insigne e Immobile; la seconda, nel 2017, finì invece con un rapido esonero. Purtroppo il lieto fine – ovvero la promozione in Serie B – non c’è stato questa terza volta e, ad impedirlo, è stato proprio il Foggia, che negli anni ’90 consacrò Zeman. “Voglio che la gente venga allo stadio, faccio calcio per amore loro. I risultati non mi interessano” ha dichiarato l’allenatore ceco.