F1, Marko esalta Verstappen: “In Belgio avrebbe vinto anche partendo dall’ultimo posto”

La Formula 1 è attualmente in vacanza e ci arriva con una Red Bull devastante, che ha conquistato dodici vittorie in altrettante gare. Dieci di questi successi portano la firma del due volte campione del mondo Max Verstappen, che ha dimostrato di essere nettamente superiore al resto della compagnia. L’olandese è talmente dominante che il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, ne ha esaltato le caratteristiche in modo particolare: “Probabilmente in Belgio Verstappen avrebbe vinto partendo dall’ultimo posto in griglia. Per tutti gli altri il secondo posto dietro Max è come una vittoria”.