F1, Magnussen e Haas si separano a fine stagione: “Vissuto momenti memorabili”

Kevin Magnussen e il team Haas si separeranno al termine del Mondiale 2024 di Formula 1. Il danese non proseguirà con gli americani alla scadenza del suo contratto, lasciando dopo sette stagioni (suddivise tra 2017-2020 e 2022-24) ma da pilota più longevo della scuderia. Sono 135 i Gran Premi disputati fino a questo momento. “Vorrei ringraziare Kevin per tutto ciò che ci ha dato come squadra, sia in pista che fuori. È stato davvero un pilastro della nostra formazione di piloti nel corso degli anni. Nessuno ha guidato più gare per noi e abbiamo vissuto insieme alcuni momenti memorabili – le parole di Ayao Komatsu, team principal Haas – Spero che riusciremo a trovare un modo per continuare a lavorare insieme in qualche modo. Speriamo di poterlo definire nel prossimo futuro”.

“Grazie a tutto il MoneyGram Haas F1 Team – replica Magnussen – sono orgoglioso di aver corso per un team fatto di persone tanto eccezionali negli ultimi anni. In particolare, vorrei ringraziare Gene Haas per il suo impegno nei miei confronti, per avermi riportato indietro nel 2022, quando pensavo, almeno in quel momento, che il mio periodo in Formula 1 fosse finito. Ho trascorso dei momenti fantastici con questo team che non dimenticherò mai. Anche se non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera agonistica, resto completamente concentrato sul dare tutto quello che ho per il resto del 2024 con il MoneyGram Haas F1 Team”.