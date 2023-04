F1, Leclerc spende parole d’amore verso la Ferrari: “Voglio vincere, amo questa scuderia”

Dopo tante parole, ecco i fatti con Charles Leclerc che ha mostrato gli artigli nelle qualifiche di Baku ritagliandosi una splendida pole position. Il pilota della Ferrari nella settimana che ha preceduto il GP di Baku è stato sotto l’occhio di alcune voci di mercato che lo proiettavano verso la Mercedes. A qualifiche concluse ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha risposto anche a queste voci, spendendo parole al miele verso il Cavallino.

Le parole di Leclerc: “Sono molto contento, abbiamo fatto dei passi in avanti. Come team non siamo ancora vicini alla Red Bull, però sono veramente felice per tutto il lavoro di questo venerdì che ha avuto davvero una gestione perfetta con una qualifica svolta al limite. I progressi sulla macchina ci sono. Il potenziale è migliore rispetto ai primi Gran Premi. Il nostro approccio ai nuovi set-up ha pagato. Bisogna continuare su questa direzione. Dopo le prime tre gare che non sono andate bene in tanti hanno tirato conclusioni affrettate, con tante voci che sono girate sul team. Purtroppo siamo in un momento dove anche le mie parole sono usate per fare rumore. Io amo la Ferrari, voglio vincere con questa macchina. Spero con queste parole di essere chiaro una volta per tutte”